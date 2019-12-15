Rus hacker FBI'a meydan okudu: Sıkıysa yakala

‘Bugat’ takma adıyla bilinen Maksim Yakubets Bugat, ABD’yi en çok finansal zarara sokan Rus hacker olarak tanınıyor.

2 MiLYON LiRA HARCADI

EVIL Corp (Şeytani Şirket) isimli hacker grubunun lideri Maksim Yakubets, eski Rus istihbaratı (FBS) ajanının kızı Alyona Benderskaya ile Rusya’nın başkenti Moskova’da dünyaevine girdi. Bir golf kulübünde 350 bin dolarlık (2 milyon lira) görkemli bir tören düzenleyen çifti, mutlu günlerinin fotoğraflarını da yayınladı. Karelerde yüzünü göstermeyen Yakubets, dünyanın en pahalı bilgisayar korsanlarından biri.

BAŞLARINA BELA OLDU

ABD ve İngiltere başta olmak üzere 43 ülkede bankalara siber saldırılar düzenleyen, son 10 yılın en büyük bankacılık dolandırıcılığına imza atan Yakubets, en az 100 milyon dolarlık (581 milyon lira) vurgun yaptı. Amerika’nın başına 5 milyon dolar (29 milyon lira) ödül koyduğu siber suçlusu, düğün kareleriyle FBI'ya adeta meydan okudu. Yakubets, şu anda ABD ve İngiltere’yi en çok finansal zarara sokan Rus uyruklu hacker.