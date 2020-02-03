Rus elektronik harp sistemi Suriye'de dronları düşürdü

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya Savunma Bakanlığı, dron saldırısını önlemek için ilk kez elektronik harp (EW) sisteminin kullanıldığını bildirdi. Hmeymim hava üssüne daha önce yapılan saldırılar, Pantsir-S füze sistemi veya drone'ları havadayken düşüren benzer havadan havaya silah sistemleriyle püskürtülmüştü.

Yapılan açıklamamada, teröristlerin kontrol ettiği bölgeden dron saldırısı düzenlendiği ancak Rus elektronik harp sistemlerinin dronları etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hmeymim hava üssünde bulunan Rus komutanlığı yaptığı açıklamada "1 Şubat'ta Moskova saat 23:00'de, Hmeymim'deki Rus hava üssüne İdlib topraklarından kalkan bir grup insansız hava aracı saldırı girişimi oldu. EW sistemleri İHA'ların kontrolünü devraldı ve kontrol sistemlerini devre dışı bıraktı." ifadeleri kullanıldı.

KRASUKHA-4 KULLANILDI

Rus ordusu kullanılan EW sistemi türünü halka duyurmamış olsa da, Krasukha-4'ü Suriye'de konuşlandırdığı bilinmektedir.

Krasukha-4 saldırı, keşif ve insansız uçakların radarlarına karşı koymak için tasarlanmıştır. Kamyona monte edilen radyo vericisi radar sinyallerini sıkıştırabilir, aynı zamanda dronlar, uçaklar ve İHA'ları “kör ve sağır” hale getirebilir. 300 kilometreye kadar menzile sahiptir.

ABD RUS EW SİSTEMLERİNDEN ENDİŞE DUYUYOR

ABD, Rus EW sistemlerinin savaş alanı başarısından endişe duyuyor. ABD Jeo-Uzamsal İstihbarat Vakfı'nın 2018 GEOINT Sempozyumu'nda, o zamanki ABD Özel Operasyonlar Komutanı General Raymond Thomas," Suriye gezegendeki en agresif EW ortamı haline geldi. Bizi her gün test ediyorlar, iletişimimizi deviriyorlar, EC-130'larımızı devre dışı bırakıyorlar." açıklamasında bulunmuştu.

ABD medyasında Rusya'nın küçük ABD gözetleme dronlarının GPS uydu sinyallerini almasını engellediğine dair haberler de yer alıyor.