19 Temmuz 2019 Cuma 15:01:32 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:08:46
Rusya'dan ABD'nin F-35 kararıyla ilgili flaş açıklama: ABD'nin politik çizgisi haline geldi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus S-400 Hava Savunma Sistemleri'nin teslimatının başlamasının ardından, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararıyla ilgili açıklamada bulundu. Gruşko, egemenlik belirtisi ortaya koyan ülkeleri cezalandırmanın Washington'un politikası haline geldiğini söyledi.
Basın mensuplarıyla bir araya gelen Gruşko'ya Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatı nedeniyle ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararı alması soruldu.
Gruşko, "En ufak egemenlik belirtisi ortaya koyan, ulusal ekonomik çıkarlarını gözeten ve Washington'un diktesine uymamaya çalışan ülkeleri cezalandırmak ABD'nin politik çizgisi haline geldi" yanıtını verdi.
Kaynak: Sputnik
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