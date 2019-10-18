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18 Ekim 2019 Cuma 17:27:21 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 17:29:10

Rus basını: Anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi

Rus basınında, Türkiye ve ABD arasında yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşmelerin ardından varılan anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi olarak değerlendirildi.

Rusya'nın önde gelen basın kuruluşları, Türkiye ve ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi konusunda anlaşmaya varmasını olumlu karşıladı. 

Vzglyad internet sitesinin "ABD-Türkiye ilişkileri kurtuluş şansına kavuştu" başlığıyla verdiği haberde, Washington'ın Ankara'ya baskı ve yaptırım tehditlerinin boş çıktığına dikkat çekildi. Haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunda ABD ile karşı karşıya kaldığı krizden zaferle çıktı." ifadesi kullanıldı.

Kommersant gazetesinin "Ankara ve Washington kendilerini kazananlar olarak görüyor" başlığıyla verdiği haberde, Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye'nin askeri operasyonunun 18 Ekim gecesinden itibaren beş gün süreyle askıya alındığı belirtildi. Haberde, "Ankara, Washington ve Kürtler başarılı olduklarını söylüyor." ifadesine yer verildi.

"Suriye konusunda Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşma olumlu"

Rus hükümetinin yayın kuruluşu Rossiskaya Gazeta, anlaşmadan bu yana Rus makamları tarafından yapılan az sayıdaki açıklamalara yer verdi.

Haberde, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un anlaşmaya ilişkin "Türk meslektaşlarımızdan bilgi almayı bekliyoruz." ifadesi aktarıldı.

"Suriye konusunda Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşma olumlu" başlığı taşıyan başka bir haberde, Rus parlamentosunun alt kanadı Dumanın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev'in şu değerlendirmesi aktarıldı:

"ABD-Türkiye arasındaki anlaşma, güç kullanımını durduracak tüm çabalar gibi genel olarak olumlu bir gelişme. ABD, Ankara'nın böyle bir güvenli bölge kurma hakkını tanıdı. İkincisi Kürtler ve Şam da daha fazla kayıp yaşamamak için benzerini yapacaklar gibi."

"Sahadaki durum büyük ihtimalle Türkiye'nin lehine"

Rus Savunma Bakanlığının yayın organı Zvezda TV'de "ABD, Ankara'ya Kürtlerin kaçması için baskı yaptı" başlığıyla verilen haberde, ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'nin kuzeyindeki operasyonu durdurması için baskı yaptığı ve bunun sonucunda anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.

Türkiye uzmanı İvan Starodubtsev, Zvezda TV'ye konuşarak, "ABD, Kürtlerin kaçmasına izin verilmesi için Türkiye'ye büyük baskı kurdu. Erdoğan'ın bunu yapması kolay değil çünkü Erdoğan kendi ülkesinde terörist olarak kabul edilen kişilerin gitmelerine izin veriyor. Öte yandan ABD'nin, Türkiye'nin ekonomisine ciddi hasar verecek güce sahip olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden, ABD'nin baskısı gözardı edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

RT televizyon kanalına konuşan Siyasi Bilgi Merkezi Genel Müdürü Aleksey Muhin ise Türkiye'nin operasyona devam edeceği iddiasını öne sürerek, "Türkiye'nin ABD ile yaptığı anlaşma, YPG/PKK açısından başarısız olarak kabul ediliyor. Sahadaki durum büyük ihtimalle Türkiye'nin lehinedir." ifadesini kullandı.

Rus TASS haber ajansı, "Türkiye ve ABD'nin anlaşması nedeniyle Rusya, Suriye meselesinin çözümündeki rolünü kaybetmeyecek" başlığı ile verdiği yorum yazısında, Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün Orta Doğu ve Yakın Doğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin'in görüşlerini aktardı.

Fitin, "ABD, her zaman Suriye meselesinin çözümünün Rusya'nın inisiyatifine kalmamasını istedi. Neyse ki bunu yapamıyorlar. Erdoğan ise ABD'nin aksine Rusya ile çalışılabileceğini anladı. Bu yüzden, Türkiye'nin harekatı durdurma konusunda ABD ile anlaşmaya varması, Suriye meselesinin çözümü yönündeki pozisyonunu etkilemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

RİA haber ajansına değerlendirmelerde bulunan Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü Doğu Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İrina Zvyagelskaya, Türkiye'nin ABD ile yaşadığı krizin derinleşmesini istemediğini belirterek, "Anlaşma, Türkiye'nin operasyonu tamamen durduracağı yönünde şekillenmiş değil. Türkiye operasyonu geçici olarak durduruyor, yani Kürt silahlı güçlerine bölgeden gitmelerine imkan tanıyor. Türkiye bundan sonra operasyona resmen devam edebilir." ifadesini kullandı.

(AA)

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