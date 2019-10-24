Rus askerleri Ayn El Arab'da peçlerini sökmüş PYD'li teröristler görüntülendi

erör örgütü PYD'nin Türkiye sınırından 30 kilometre güneye çekilmesi için Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde 150 saatlik mühlet işliyor. 24 saatin geride bırakıldığı o anlaşma kapsamında Rus askeri polisi Suriye'nin kuzeyinde devriyeye başladı.

Örgütün en yoğun yığınağı yaptığı Ayn El Arab'da devriye faaliyeti gerçekeştiren Rus güvenlik güçleri, peçleri sökülmüş PYD'li teröristlerle görüntülendi.

O teröristlerin arasında, örgütün sözde Ayn El Arab komutanı İsmet Şeyk Hasan'ın da sivil kıyafetle yer aldığı görüldü.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani ile video konferans aracılığıyla görüşerek Soçi’de Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatla ilgili bilgi verdi.

Terör örgütü ile Rusya arasında Ayn El Arab'da yaşanan temasla ilgili, Rus yetkililerin bölgede denetimi almandan önce örgütten brifing aldığı öne sürüldü. Moskova'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

(Yeni Şafak)