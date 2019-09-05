  • Bist 100
    100278
  • Dolar
    5,6935
  • Euro
    6,2989
  • Altın
    276,7800
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Öğretmen ve kız kardeşinin öldürülmesine ilişkin iddianame Öğretmen ve kız kardeşinin öldürülmesine ilişkin iddianame
"Besi bebek" İzmir'de görücüye çıkacak "Besi bebek" İzmir'de görücüye çıkacak
Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü
"Besi bebek" İzmir'de tanıtılacak "Besi bebek" İzmir'de tanıtılacak
FETÖ zanlıları Yunanistan'a kaçamadan yakalandı FETÖ zanlıları Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Kamerun'da parktan kaçan iki aslan korku salmayı sürdürüyor Kamerun'da parktan kaçan iki aslan korku salmayı sürdürüyor
PKK'nın yaralayarak alıkoyduğu kişi Peşmerge çıktı PKK'nın yaralayarak alıkoyduğu kişi Peşmerge çıktı
Emine Erdoğan: Medeniyet değerlerimizi yeniden hatırlama vaktidir Emine Erdoğan: Medeniyet değerlerimizi yeniden hatırlama vaktidir
İngiltere'de erken seçim teklifi yeniden oylanacak İngiltere'de erken seçim teklifi yeniden oylanacak
Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Metin Feyzioğlu: Varlık sebebimiz hukukun üstünlüğünü sağlamaktır Metin Feyzioğlu: Varlık sebebimiz hukukun üstünlüğünü sağlamaktır
İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı
FETÖ şüphelisi 9 kişi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı FETÖ şüphelisi 9 kişi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’ndan İBB’ye yanıt: Üretilen yanlış algı, milletimizin menfaatine hizmet etmemektedir Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’ndan İBB’ye yanıt: Üretilen yanlış algı, milletimizin menfaatine hizmet etmemektedir
Milli takım son 3 turnuvanın gerisinde kaldı Milli takım son 3 turnuvanın gerisinde kaldı
ABD'den Japonya'ya 53 sayı fark ABD'den Japonya'ya 53 sayı fark
Rum liderden komik doğalgaz önerisi: Türkiye, Rumların münhasır ekonomik bölgesini tanısın Rum liderden komik doğalgaz önerisi: Türkiye, Rumların münhasır ekonomik bölgesini tanısın
Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki araçları, "Yenikapı'daki İBB araçları" diye yayınladılar Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki araçları, "Yenikapı'daki İBB araçları" diye yayınladılar
Galatasaray Andone'yi rekortmen yaptı Galatasaray Andone'yi rekortmen yaptı
Adnan Polat: 'Mustafa Cengiz tam gaz devam etmeli' Adnan Polat: 'Mustafa Cengiz tam gaz devam etmeli'
Manisa'da 26 yaşındaki kadın evinde öldürüldü! Manisa'da 26 yaşındaki kadın evinde öldürüldü!
Slimani Monaco taraftarının sevgilisi oldu Slimani Monaco taraftarının sevgilisi oldu
Beşiktaş'tan Abdoulay Diaby eleştirilere yanıt Beşiktaş'tan Abdoulay Diaby eleştirilere yanıt
Ekrem İmamoğlu hızını alamadı! Makam aracı diye İBB'nin bisikletlerini de Yenikapı'ya getirdi Ekrem İmamoğlu hızını alamadı! Makam aracı diye İBB'nin bisikletlerini de Yenikapı'ya getirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Eylül 2019 Perşembe 18:07:59 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 18:10:20

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanmasına ait iki gemi ile bir arama kurtarma römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giren 368 borda numaralı devriye gemisi "Vasily Bykov", 601 borda numaralı mayın tarama gemisi "Antonov" ve arama kurtarma römorkörü "Shakhter" bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Sahil güvenlik ekibinin botla refakat ettiği gemiler, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ