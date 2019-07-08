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08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:48:20 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 22:20:43

Rus Albay Muravkin'dan S-500 açıklaması: Uzay saldırı araçlarına karşı koruma sağlayacak

Ülkemiz yanı sıra uluslararası medyada da kendisine sık sık yer bulan S-400 tartışmaları ilerleyen zamanda yerini S-500'lere bırakacak gibi duruyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri Füze Savunma Birliği Komutan Yardımcısı Albay Yuriy Muravkin, S-500 füze savunma sistemlerinin uzay saldırı araçlarına karşı koruma sağlayabileceğini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda gazetesine demeç veren Muravkin, Türkiye'yle ortak üretimi gündeme gelen S-500 Prometey'lerin imkan ve kabiliyeti hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Günümüzde sema ile uzay arasındaki sınırların giderek ortadan kalktığını ve havadaki rakiplerin kademeli olarak hava ve uzay rakibi haline geldiğini belirten Muravkin, "S-500 füze savunma sistemlerinin üretiminin tamamlanması ve devreye alınması çok uzak değil. Yeni sistem, uzay saldırı araçlarına karşı koruma sağlayabilecek" dedi.

'HEM SATIN ALIP HEM ORTAK ÜRETMEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile mevcut S-400 anlaşmasının tamamlanmasının ardından Türkiye’nin S-500 sistemlerini hem satın alıp hem de Rusya ile müşterek olarak üretmeyi hedeflediğine dair açıklamada bulunmuştu.

Yeni nesil 'karadan havaya' füze sistemi olan S-500 Prometey, her türlü aerodinamik ve balistik hedefi tespit ve imha etme yeteneğine sahip. S-500'ü sınıfındaki diğer sistemlerden farklı kılan başlıca özelliği, çok uzaklardaki hedeflere de kilitlenebilmesi. 600 kilometre menzile sahip olan S-500 füzeleri, saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen 10 balistik füzeyi aynı anda etkisiz hale getirebiliyor.

Karadan havaya füze sistemlerinin yeni nesli olan S-500 Prometey, oldukça gelişmiş hedef tespit ve imha yeteneğine sahip. 600 kilometrelik bir menzil aralığına sahip olan S-500 füzeleri, 7 km hızla ilerleyen 10 balistik füzeyi aynı anda etkisizleştirebiliyor. Yine bir Rus yapımı olan ve S-300 orta menzilli hava savunma sisteminden geliştirilen S-400 Triumf'un menzili ise 400 km.

(Sputniknews-WebTekno)

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