Rumların açıklaması sonrası İtalyanlar havaya girdi: Ankara'ya mesaj açıktır; bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız
Rum yönetiminin Fransa ve İtalya ile birlikte ortak tatbikat açıklaması sonrası İtalyan yetkililer havaya girerek, "Ankara'ya mesaj açıktır; bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız" açıklamamasında bulundu
Rum Yönetimi, Fransa ve İtalya ile birlikte yarın ortak tatbikat yapacaklarını açıkladı. Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasının imzalanmasının ardından yapılacağı açıklanan tatbikat, Güney Kıbrıs kara sularında icra edilecek.
ANKARA'YA MESAJ: HAZIRIZ
Öte yandan İtalya da, Doğu Akdeniz'de devriye görevi yapan savaş gemisini Güney Kıbrıs'a gönderdi. Martinengo adlı fırkateyn Larnaka Limanı'na demirledi. Rum medyası da, İtalyan Gazetesi La Repubblica'nın haberini öne çıkardı. Habere göre gazeteye konuşan İtalyan yetkililer, "Ankara'ya mesaj açıktır; bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız" dedi.
DHA
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