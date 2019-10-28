'Rumlar, Ukraynanın 5,5 milyar dolarını temizledi'
Organiez Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), Ukraynada batan ve devlet tarafından el konulan bir bankanın paralarının Güney Kıbrısta kurulan bir banka aracılığıyla başka ülkelere aktarılarak kaçırıldığına ilişkin bir rapor hazırladı.
Rum medyası raporu, "Ukrayna´dan 5,5 milyar doları temizledik. Oligarkların Kıbrıs´taki dolandırıcılık ağı" başlığı ile manşete taşıdı. Gazeteler, 'Ukrayna ve Güney Kıbrıs ayaklı bir kara para aklama şebekesinin var olduğunu' belirtti.
OCCRP´nin raporunda, Ukrayna´da faaliyet gösteren 'PrivatBank' isimli bankanın iki sahibi Igor Kolomoisky ve Yennadiy Boholiubov´un bankanın içini boşalttıkları kaydedildi. Raporda 5 milyar 500 milyon dolara ulaşan bir miktar, bankanın Güney Kıbrıs´taki şubesi aracılığıyla başka ülkelerdeki şirketlere aktarıldı.
RUMLAR GÖRMEZDEN GELDİ
Güney Kıbrıs'ta raporun göz ardı edildiğine dikkat çeken Rum medyası, Rum Merkez Bankası´nın 'PrivatBank' isimli bankayı yerel banka statüsünde gördüğünü yazdı.
Raporda, PrivatBank´ın yurt dışında şube açma izni alan tek banka olduğu ve ilk şubenin de 1990 yılında Güney Kıbrıs´ta açıldığına dikkat çekilirken, Rum Merkez Bankası´nın bu olayda büyük ihmali bulunduğundan söz edildi.
(DHA)
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