'Rumlar, Ukraynanın 5,5 milyar dolarını temizledi'

Rum medyası raporu, "Ukrayna´dan 5,5 milyar doları temizledik. Oligarkların Kıbrıs´taki dolandırıcılık ağı" başlığı ile manşete taşıdı. Gazeteler, 'Ukrayna ve Güney Kıbrıs ayaklı bir kara para aklama şebekesinin var olduğunu' belirtti.

OCCRP´nin raporunda, Ukrayna´da faaliyet gösteren 'PrivatBank' isimli bankanın iki sahibi Igor Kolomoisky ve Yennadiy Boholiubov´un bankanın içini boşalttıkları kaydedildi. Raporda 5 milyar 500 milyon dolara ulaşan bir miktar, bankanın Güney Kıbrıs´taki şubesi aracılığıyla başka ülkelerdeki şirketlere aktarıldı.

RUMLAR GÖRMEZDEN GELDİ

Güney Kıbrıs'ta raporun göz ardı edildiğine dikkat çeken Rum medyası, Rum Merkez Bankası´nın 'PrivatBank' isimli bankayı yerel banka statüsünde gördüğünü yazdı.

Raporda, PrivatBank´ın yurt dışında şube açma izni alan tek banka olduğu ve ilk şubenin de 1990 yılında Güney Kıbrıs´ta açıldığına dikkat çekilirken, Rum Merkez Bankası´nın bu olayda büyük ihmali bulunduğundan söz edildi.

(DHA)