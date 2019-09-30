30 Eylül 2019 Pazartesi 10:34:58 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 10:36:11
Rumlar son sürat silahlanmaya devam ediyor
Rum medyası, Rum Milli Muhafız Ordusu’na iki yeni silah sistemi alındığını yazdı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO), Sırbistan’dan 155 milimetrelik top ve İsrail’den 8 adet insansız hava aracı aldığını duyurdu. Yerel medya haberinde, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) kısa bir süre önce iki yeni silah sistemi ile donatıldığı belirtildi.
(İHA)
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