01 Ağustos 2019 Perşembe 11:30:56 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:49:48
Rumen askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Romanya Deniz Kuvvetlerine bağlı askeri okul gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Alınan bilgiye göre, sabah 07.30'da Ege Denizi yönünden boğaza giriş yapan Romanya Deniz Kuvvetlerine ait 82 metre boyundaki askeri okul gemisi "Mircea", 09.30'da Çanakkale önlerine ulaştı.
Marmara Denizi'ne doğru seyreden geminin gideceği liman hakkında ise bilgi verilmedi.
AA
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