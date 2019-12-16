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16 Aralık 2019 Pazartesi 20:36:22 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 20:52:57

Rum medyası son dakika olarak geçti! Türkiye'nin İHA hamlesi paniğe neden oldu

Rum medyası, Dalaman'dan kalkan İHA'nın, Geçitkale'ye iniş haberini son dakika olarak geçti. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'nı İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı Hava Aracı (SİHA) üssü yapma kararı Rumlar'da paniğe neden oldu.

Rum medyası, Dalaman'dan kalkan İHA'nın, Geçitkale'ye iniş haberini son dakika olarak geçerken Rum Hükümeti de ilk değerlendirmesini yaptı. Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos konunun uluslararası alana taşınabileceğini söyledi.

"Bu, istikrar sorunu yaşayan bölgede Türkiye´nin çıkardığı başka bir istikrarsızlık hareketidir" iddiasında bulunan  Kyriakos Koushos, "Bu, hâlihazırda gergin olan bir bölgede durumu daha da kötüleştiriyor ve yatışmasına yardımcı olmuyor" dedi.

Konunun uluslararası alanda kınanıp kınamayacağı yönündeki bir soryuya Rum Sözcü, "Bu yeni bir gelişme olarak inceleyeceğimiz bir şeydir. Bu konu Dışişleri Bakanı´yla görüşülecek ve kararlar alınacaktır" cevabını verdi.

AA

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