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19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:51:13 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:53:48

Rum lider Anastasiadis'e Rus kara parasını aklama suçlaması

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in adı Organize Suç ve Raporlama Projesi'nin (OCCRP) bir yayınında 'Rus kara paralarının aklanması meselesiyle' ilişkilendirildi. Yayına göre Rum lider, 220 milyon Euro kara parayı akladı.

Rum Politis gazetesinin, “Başkanı kara para aklanması meselesiyle ilişkilendiriyorlar. Kıbrıs makamları gafil avlandı” manşetiyle verdiği habere göre; “Anastasiadis'e, başkan seçilmesinden hemen önce Rus sermayesinin aklanması konusunda“ rol verildi.

“Anastasiadis'in hukuk bürosunun ve bizzat kendisinin kara para aklama şebekesi ile ilişkilendirildiğini“ belirten Politis, Ana muhalefet AKEL partisinin Anastasidis'e ateş püskürdüğünü yazdı.

Anastasiadis'in adının geçtiği kara para aklama şebekesinin 2013 yılında tasfiye edilen bir Litvanya bankası ekseniyle, yaklaşık 3 buçuk milyar Euro’yu aklamayı başardığını kaydeden gazete, “Rapora göre Anastasiadis’in eski hukuk bürosunu yönetirken 220 milyon Euro’nun aklanması ile ilgili sermaye rotası düzenlediğini“ belirtti.

'ANASTASİADİS ÜZGÜN'

Haberle üzerine Rum liderin hukuk bürosu da haberler hakkında dava açılacağı belirtilen bir açıklamada yaptı. Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu da, aklama haberlerinin herhangi bir suçlayıcı delil içermediğini savundu. Anastasiadis’in haberlerden dolayı üzüntü duyguğunu ifade eden Rum Sözcü,  “Anastasiadis gerek kendisi gerekse Güney Kıbrıs’ın, aleyhlerindeki iftira nitelikli yazılarla hedef gösterildiğini ve bunların gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını söylediğini“ açıkladı.

AKEL'den yapılan karşı açıklamada ise, Anastasiadis'in kamuoyunu tatmin edici açıklama yapması gerektiği kaydedildi.

(AA)

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