Ruhani'den ABD'ye zeytin dalı: Tüm yaptırımlar kaldırılırsa durum değişebilir

İran haber ajansı Mehr News´te yer alan habere göre, sabah saatlerinde katıldığı bir etkinlikte konuşan Ruhani, "ABD, eğer bölgenin daha güvenli olmasını ve bölgedeki ülkelerle daha iyi ilişkiler istiyorlarsa o zaman yaptırımları kaldırmak zorunda" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması dâhilinde durumun değişebileceğini vurgulayan Ruhani, "ABD yapmamamız gerektiğini söylesin ya da söylemesin, nükleer bomba yapmayacağız" dediği belirtildi.

(DHA)