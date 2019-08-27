Ruhani'den ABD'ye zeytin dalı: Tüm yaptırımlar kaldırılırsa durum değişebilir
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Eğer ABD tüm yaptırımları kaldırırsa, durum o zaman değişebilir" dedi.
İran haber ajansı Mehr News´te yer alan habere göre, sabah saatlerinde katıldığı bir etkinlikte konuşan Ruhani, "ABD, eğer bölgenin daha güvenli olmasını ve bölgedeki ülkelerle daha iyi ilişkiler istiyorlarsa o zaman yaptırımları kaldırmak zorunda" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması dâhilinde durumun değişebileceğini vurgulayan Ruhani, "ABD yapmamamız gerektiğini söylesin ya da söylemesin, nükleer bomba yapmayacağız" dediği belirtildi.
(DHA)
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