  • Bist 100
    95908.4
  • Dolar
    5,8211
  • Euro
    6,4663
  • Altın
    286,9960
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'den Yemen'de "müzakere edilmiş çözüme" destek ABD'den Yemen'de "müzakere edilmiş çözüme" destek
Kısa mesafe operasyonu Kısa mesafe operasyonu
L'Equipe, Falcao'nun Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu L'Equipe, Falcao'nun Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu
Ruhani'den "yargılamalara şaibeler bulaşmasın" uyarısı Ruhani'den "yargılamalara şaibeler bulaşmasın" uyarısı
Hastalar sırada memur alışverişte Hastalar sırada memur alışverişte
Emekliye 550 TL Emekliye 550 TL
ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması
Ekonomiye güven zirveye tırmanıyor Ekonomiye güven zirveye tırmanıyor
Bütün pet şişeler dönüşüme gidecek Bütün pet şişeler dönüşüme gidecek
PKK’nın kalıntıları temizlenecek PKK’nın kalıntıları temizlenecek
Irak’a saldırı YPG üslerinden yapıldı Irak’a saldırı YPG üslerinden yapıldı
Sözünü tut İmamoğlu! Sözünü tut İmamoğlu!
Harvard’ı kazandı, Filistinli diye alınmadı Harvard’ı kazandı, Filistinli diye alınmadı
Tunceli'de düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi Tunceli'de düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi
Parlamento bir ay askıya alınacak Parlamento bir ay askıya alınacak
Varis ağrısını dindiren çaylar Varis ağrısını dindiren çaylar
Canlı yayında ırkçılık Canlı yayında ırkçılık
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik 90 dakika oynadı, Lille evinde çok rahat kazandı Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik 90 dakika oynadı, Lille evinde çok rahat kazandı
Efsaneden yeni albüm Efsaneden yeni albüm
Felakette kundak şüphesi Felakette kundak şüphesi
Bond’un Ay aracına 3.6 milyon TL Bond’un Ay aracına 3.6 milyon TL
Neslişah Alkoçlar Engin Altan Düzyatan'a aşkını haykırdı Neslişah Alkoçlar Engin Altan Düzyatan'a aşkını haykırdı
Falcao'ya menajer engeli Falcao'ya menajer engeli
İmran Han Keşmir için Fransa ve Ürdün liderleriyle görüşme gerçekleştirdi İmran Han Keşmir için Fransa ve Ürdün liderleriyle görüşme gerçekleştirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ağustos 2019 Çarşamba 23:31:18 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 23:32:42

Ruhani'den "yargılamalara şaibeler bulaşmasın" uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani; "Rica ediyorum, yargılamalara siyasi şaibeler bulaşmasın. Böyle bir durumda yargı mekanizması ölür. Halkımızın, falan şahıs filan siyasi akımla ilişkili olduğu için tutuklandığını düşüneceği işler yapmayalım. Eğer halkın zihninde böyle bir şüphe yer alırsa Yargı Erki yargılamada meşruiyetini kaybeder" açıklamasında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki yargılamalara "siyasi şaibelerin" bulaşmaması gerektiğini belirterek, "Hiç kimse kılık-kıyafet, siyasi geçmişi, kavmi, mezhebi ve içinde bulunduğu siyasi cenaha göre yargılanmamalıdır." dedi.

Başkent Tahran'da 1981'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai anısına düzenlenen programda konuşan Ruhani, Yargı Erki'ne eleştirilerde bulundu.

Yargı Erki'nden uygulamalarını tekrar gözden geçirmesini isteyen Ruhani, denetleme mekanizmasının sıkı çalışması ancak işlerine müdahalenin durması gerektiğini belirterek, "Başkaları müdahale ederse yürütme organı işini yapamaz. Meclisten de yasalarımızı ve kaidelerimizi tekrar gözden geçirmesini rica ediyorum." diye konuştu.

Yargı kurumlarının bağımsız olduğunu, usulsüzlük yapanı yasalara göre yargılayabileceğini dile getiren Ruhani, "Rica ediyorum, yargılamalara siyasi şaibeler bulaşmasın. Böyle bir durumda yargı mekanizması ölür. Halkımızın, falan şahıs filan siyasi akımla ilişkili olduğu için tutuklandığını düşüneceği işler yapmayalım. Eğer halkın zihninde böyle bir şüphe yer alırsa Yargı Erki yargılamada meşruiyetini kaybeder." görüşünü dile getirdi.

Hangi kavim, mezhep, kabile ve siyasi akımdan olursa olsun herkesin yargı karşısında eşit görülmesi gerektiğine dikkati çeken Ruhani, "Hiç kimse kılık-kıyafet, siyasi geçmişi, kavmi, mezhebi ve içinde bulunduğu siyasi cenaha göre yargılanmamalıdır. Vicdan, kanun ve dosya hakim için kriter olmalıdır." ifadesini kullandı.

Yolsuzluğun yargı kurumları ve mahkemelerle ortadan kalkamayacağını ve Yargı Erki'nin son aşama olduğuna dikkati çeken Ruhani, yakalama, tutuklama ve yargılamakla yolsuzluk bitmeyeceğini, bu mücadelenin öncelikle hükümetin görevi olduğunu ve çözümün de e-devletten geçtiğini söyledi.

Yargı Erki'nin Cumhurbaşkanı, bakan, müdür ya da diğer yöneticilerin işine karışması halinde hükümetin başarısız olacağı ve bu şekilde bir yere varılamayacağı eleştirisinde bulunan Ruhani, müdahalenin olduğu yerde girişimcilik, üreticilik ve yeteneğin olamayacağını savunarak, "Kontrol müdahale anlamına gelmiyor. Müdahale artarsa yönetici iş yapamaz. Denetleme, engelleme ve hızı düşürmek için değildir. Kontrol, müdürü korkutmak değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin güçlü olmaması durumunda halkın yaşam seviyesinin de yükselmeyeceğini dile getiren Ruhani, şöyle devam etti:

"Hükümet, ağır şartlarda ülkeyi yönetebilmek için yeterli yetkiye sahip olmalıdır. Eğer birinin yetkisi yoksa hangi sorumluluğu yerine getirmesini bekliyorsunuz? Sorumluluklar yetkilerle orantılıdır. Hükümet güçlü ve yetki sahibi olmalı. Bu diktatörlük ya da istibdat değil, tüm kurumların hükümeti desteklemesi anlamındadır. Bugün tüm yük hükümetin omuzlarındadır, herkes ona yardımcı olmalı."

Ruhani, ülkenin ağır şartlardan geçtiğini ve halkın baskı altında olduğunu ifade ederek, bu sorunları çözmek için siyasi, diplomatik ve müzakere gibi tüm yöntemleri kullanacaklarını sözlerine ekledi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ