Ruhani'den Suudi Krallığı'na: Size ders vermek için vurdular

  • Bist 100
    101203
  • Dolar
    5,6868
  • Euro
    6,2834
  • Altın
    274,2510
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ford, Eskişehir'deki tam otonom test sürüşünü 2020 sonunda yapacak Ford, Eskişehir'deki tam otonom test sürüşünü 2020 sonunda yapacak
Göztepe'de yeniler kızağa çekildi Göztepe'de yeniler kızağa çekildi
Türkiye, Aramco tarzı bir saldırıya ne kadar hazır? Türkiye, Aramco tarzı bir saldırıya ne kadar hazır?
Son Dakika: Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın ilk uçuşu Ekim ayında olacak Son Dakika: Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın ilk uçuşu Ekim ayında olacak
Fenerbahçe, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı Fenerbahçe, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı
Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı
UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına 82 milyon 450 bin Euro UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına 82 milyon 450 bin Euro
BB Erzurumspor’un yeni teknik direktörü Erkan Sözeri oldu BB Erzurumspor’un yeni teknik direktörü Erkan Sözeri oldu
Boluspor, teknik direktör Osman Özköylü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Boluspor, teknik direktör Osman Özköylü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla kupa kaldıran Reyes UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla kupa kaldıran Reyes
Ronaldo: Kariyerim sonunda 6, 7 veya 8 ödülle Messi'nin üstünde yer almalıyım Ronaldo: Kariyerim sonunda 6, 7 veya 8 ödülle Messi'nin üstünde yer almalıyım
Çukurova'da 'Altın Koza' heyecanı Çukurova'da 'Altın Koza' heyecanı
Oktar’ın 3 numarası Tarkan Yavaş, FETÖ'cü Zekeriya Öz ile görüştüğünü kabul etti Oktar’ın 3 numarası Tarkan Yavaş, FETÖ'cü Zekeriya Öz ile görüştüğünü kabul etti
Melik Sunullah Mescidi ve Türbesi restore edilecek Melik Sunullah Mescidi ve Türbesi restore edilecek
Aatıf Chahechouhe'nun şampiyonluk favorisi Fenerbahçe Aatıf Chahechouhe'nun şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
İlişkileri gizemini koruyor! Çağatay'ı duyunca kaçtı! İlişkileri gizemini koruyor! Çağatay'ı duyunca kaçtı!
Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama
Gazişehir Gaziantep'in maçlarındaki gol ve kart istatistikleri dikkati çekiyor Gazişehir Gaziantep'in maçlarındaki gol ve kart istatistikleri dikkati çekiyor
Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçı kadrosu belli oldu Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçı kadrosu belli oldu
TFF 1. Lig'de 4 haftada 5 teknik adam gitti TFF 1. Lig'de 4 haftada 5 teknik adam gitti
Aleyna Tilki'den konser kararı! Aleyna Tilki'den konser kararı!
Sette aşk tazelediler... Ahmet Kural, Çağla'ya bakıyor! Sette aşk tazelediler... Ahmet Kural, Çağla'ya bakıyor!
Buse Varol olumsuz yorumlara isyan etti! Buse Varol olumsuz yorumlara isyan etti!
Ruhani'den Suudi Krallığı'na: Size ders vermek için vurdular Ruhani'den Suudi Krallığı'na: Size ders vermek için vurdular

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Eylül 2019 Çarşamba 12:35:33 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 12:42:49

Ruhani'den Suudi Krallığı'na: Size ders vermek için vurdular

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırı hakkında, "Hastane, okul ya da Sana'da bir pazar yerini vurmadılar ki rahatsız olasınız. Sizi uyarmak ve size ders vermek için bir sanayi merkezini vurdular. Bölgedeki düşmanlar bu uyarıdan ders almalı ve halkın huzur içinde yaşaması için savaşı sona erdirmeli" ifadelerini kullandı.

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerine düzenlenen saldırı ve bu konuda İran'ın suçlanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bölgedeki düşmanlar savaşı sona erdirmeli"

Bölgede çatışma istemediklerini ancak çatışmayı başlatanın kim olduğunun da görülmesi gerektiğini söyleyen Ruhani, Saudi Aramco'ya yönelik saldırıya işaret ederek, "Hastane, okul ya da Sana'da bir pazar yerini vurmadılar ki rahatsız olasınız. Sizi uyarmak ve size ders vermek için bir sanayi merkezini vurdular. Bölgedeki düşmanlar bu uyarıdan ders almalı ve halkın huzur içinde yaşaması için savaşı sona erdirmeli." ifadelerini kullandı. 

Savaşı başlatan tarafın Yemenliler olmadığını aksine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD, bazı Avrupa ülkeleri ve İsrail'in bölgede savaş başlatarak bu ülkeyi harabeye çevirdiğini savunan Ruhani, şunları kaydetti:

"Onlar Yemenlileri öldürdüğünde, bölgeye silah ve mühimmat yığdıklarında ve Suudi Arabistan ABD'den 400 milyar dolarlık silah aldığını itiraf ettiğinde 'kimse konuşmamalı' diyorlar ancak Yemen halkı buna refleks gösterdiğinde rahatsız oluyorlar."

"Ankara'daki üçlü zirve barış için kollektif bir çabanın göstergesi"

Bazı bölge ülkeleri güvenlik ve barış için çaba gösterirken diğer ülkelerin ise savaş kışkırtıcılığı yaptığını ifade eden Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılan "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi"yle ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:

"Bu toplantıda başta Suriye olmak üzere bölgede barış ve istikrarın sağlanması, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesi ve halkın normal yaşamını sürdürebilmesi için gereken şartların oluşturulması hedeflenmiştir ki bu da bölgede huzur ve barış için kollektif bir çabanın göstergesidir." 

Ruhani ayrıca Türkiye ve Rusya liderleriyle çok iyi görüşmeler yaptıklarını ve son aylarda artan ilişkiler ile iş birliğini ele aldıklarını aktardı.

"Maksimum baskıyla müzakere imkansız"

ABD yaptırımlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ruhani, hiçbir devletin maksimum baskı altında müzakereye hazır olmayacağını vurguladı. 

Ruhani,  ABD'nin yaptırım politikalarıyla hedefine ulaşamayacağını savunarak, şunları söyledi:

"ABD makamlarına buradan maksimum baskıyla müzakerenin imkansız olduğunu bir kez daha ilan ediyorum. Eğer doğru söylüyorsanız ve müzakere istiyorsanız İran'a yönelik tüm yaptırımlar durmalıdır. Belki de ABD'li yetkililer gerçekten pişman olmuştur ve iyi niyet taşıyordur. Gerçek tevbe için samimiyetlerini göstermeli ve İran'a yönelik baskıları kaldırmalılar." 

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlenmişti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ