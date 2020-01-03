Ruhani'den Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama: Amerika'dan gelen bu korkunç suçtan intikam alacağız
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Şüphesiz ki İran'ın büyük ailesi ve bölgedeki diğer özgür uluslar Amerika'dan gelen bu korkunç suçtan intikam alacaklar" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada, Süleymani suikastının Tahran'ı direnç göstermede daha kararlı kılacağını ve Süleymani'nin intikamının alınacağını bildirdi.
"İNTİKAM ALACAĞIZ"
"Bu korkakça hareket elbette Amerika'nın bölgedeki hayal kırıklığı ve çaresizliğinin bir başka işaretidir" diyen Ruhani, "Şüphesiz ki İran'ın büyük ailesi ve bölgedeki diğer özgür uluslar Amerika'dan gelen bu korkunç suçtan intikam alacaklar" ifadelerini kullandı.
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- Ruhani'den Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama: Amerika'dan gelen bu korkunç suçtan intikam alacağız
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