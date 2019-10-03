Ruhani, Trump'ın telefonuna çıkmadı!

  • Bist 100
    104503
  • Dolar
    5,6917
  • Euro
    6,2388
  • Altın
    274,1650
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
FETÖ’cü Murat Kuvezi'nin etkin pişmanlık oyununa ekipler geçit vermedi FETÖ’cü Murat Kuvezi'nin etkin pişmanlık oyununa ekipler geçit vermedi
Cem Yılmaz bileti ile dolandırıcılık... Kapıda büyük şok yaşadılar! Cem Yılmaz bileti ile dolandırıcılık... Kapıda büyük şok yaşadılar!
Fransız Le Monde yazdı: Türkiye eski dengeleri bozuyor Fransız Le Monde yazdı: Türkiye eski dengeleri bozuyor
Kiracıya bu ay ne kadar zam yapılacak? Ekim ayında kiraya ne kadar zam yapılır, hesaplama örnekleri Kiracıya bu ay ne kadar zam yapılacak? Ekim ayında kiraya ne kadar zam yapılır, hesaplama örnekleri
Fatih Terim sinyali vermişti! Galatasaray'da Ocak ayı yoğun geçecek Fatih Terim sinyali vermişti! Galatasaray'da Ocak ayı yoğun geçecek
Fenerbahçe, Kadıköy'de 15 maçtır kaybetmiyor Fenerbahçe, Kadıköy'de 15 maçtır kaybetmiyor
Teröristler bombayı bisiklete yerleştirmiş Teröristler bombayı bisiklete yerleştirmiş
Ersun Yanal: Bizim tek gündemimiz var, o da şampiyonluk Ersun Yanal: Bizim tek gündemimiz var, o da şampiyonluk
Süper Lig'in yıldızları Etnospor'da yer alacak! Süper Lig'in yıldızları Etnospor'da yer alacak!
Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan’dan yürek burkan veda! Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan’dan yürek burkan veda!
Arnavutköy'de depremde hasar gören caminin minaresi sökülüyor Arnavutköy'de depremde hasar gören caminin minaresi sökülüyor
İtalyan basınına göre Juventus, Mandzukic ile yolları ayıracak ve yerini Vedat Muriç ile dolduracak İtalyan basınına göre Juventus, Mandzukic ile yolları ayıracak ve yerini Vedat Muriç ile dolduracak
Piyasa güne artı rezervle başladı Piyasa güne artı rezervle başladı
3600 ek göstergede son durum! Milyonlarca memurun gözü burada 3600 ek göstergede son durum! Milyonlarca memurun gözü burada
Yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 9,26 oldu Yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 9,26 oldu
Veri ihlali yapan Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık idari ceza Veri ihlali yapan Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık idari ceza
A101'e bugün neler geliyor? A101 3 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında A101'e bugün neler geliyor? A101 3 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında
Irak'ta OHAL ilan edildi! Bağdat’ta sokağa çıkmak yasak Irak'ta OHAL ilan edildi! Bağdat’ta sokağa çıkmak yasak
Son Dakika... Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook'a veri ihlali gerekçesiyle 1 milyon 600 bin TL ceza verdi Son Dakika... Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook'a veri ihlali gerekçesiyle 1 milyon 600 bin TL ceza verdi
Okan Bayülgen’in hukukçu olan anne ve babası dolandırıldı Okan Bayülgen’in hukukçu olan anne ve babası dolandırıldı
Hulusi Akar'ın ABD'ye restinin ardından Pentagon'dan açıklama! Hulusi Akar'ın ABD'ye restinin ardından Pentagon'dan açıklama!
Listeye Irak da eklendi! Dünya kaynıyor Listeye Irak da eklendi! Dünya kaynıyor
Bernie Sanders hastaneye kaldırıldı Bernie Sanders hastaneye kaldırıldı
CHP’li belediyelerden vergisini ödemeyenlere tehditli mesaj CHP’li belediyelerden vergisini ödemeyenlere tehditli mesaj

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ekim 2019 Perşembe 08:58:13 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 09:08:14

Ruhani, Trump'ın telefonuna çıkmadı!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesini reddettiği yönündeki haberleri doğruladı. Cumhurbaşkanı Ruhani, "Çok önemli bir konu bütün yönleri ve sonuçları dikkate alınmadan birkaç saat içinde ve kısa bir sürede çözülemez. Bu konuyu kötüye kullanmak isteyebilecekleri gerçeğini de gözardı edemeyiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi reddettiğini doğruladı.

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, ABD ile müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa yönetiminin önce İran'a daha sonra ABD'lilere önerdiği planın ilkesel bir temele dayandığını aktaran Ruhani, uluslararası medyada yer alan Trump ile telefon görüşmesini reddettiği yönündeki haberlerin doğru olduğunu söyledi.

Bazılarının New York'taki gelişmelerden bir sonuca varmak üzere oldukları yönünde bir düşünceye sahip olabileceğini ancak çözümden uzak olduklarını savunan Ruhani, "Çok önemli bir konu bütün yönleri ve sonuçları dikkate alınmadan birkaç saat içinde ve kısa bir sürede çözülemez. Bu konuyu kötüye kullanmak isteyebilecekleri gerçeğini de gözardı edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ile telefon görüşmesi için "ABD'liler için bu konunun bomba habere dönüşmesi çok önemliydi. Bu şekilde iç politikada da şartlar kendileri için değişmiş olacaktı. Bizim için onların hedefi değil milli çıkarlarımız önemlidir." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Fransa'nın müzakere için önerdiği planın kabul edilebilir olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Fransa'nın planına göre, İran nükleer silah peşinde olmayacak, bölgenin barışına ve su yollarının güvenliğine yardımcı olacak ve biz bunu yapıyoruz. Bunun dışında ABD tüm yaptırımları kaldıracak, petrol satılacak ve parası da bize ulaştırılacak."

New York'ta 5+1 toplantısı için ısrar edildiğini ve şartların oluşması durumunda buna itiraz etmediklerini kaydeden Ruhani, 4+1 toplantısının 5+1'e dönüşmesinin mümkün olduğunu ancak bunun için ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi gerektiğini dile getirdi.

Ruhani, "Tüm yollar kapanmış değil. AB ülkeleri ve diğerleri bunun için çaba gösteriyor. İran'ın hukukuna saygı gösterildiği takdirde yollar açıktır." diye konuştu.

TELEFON GÖRÜŞMESİNİN REDDEDİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

New York Times'ta dün yer alan haberde, Trump ile Ruhani arasında Fransa'nın aracılığıyla son anda gündeme gelen olası bir telefon diplomasisinin, Ruhani'nin reddetmesiyle sonuçsuz kaldığı belirtilmişti.

Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ruhani'nin kaldığı BM'nin karşısındaki Millennium Hilton New York One Hotel'i ziyaret ederek Trump ile telefon görüşmesi teklifini İran heyetine ilettiği aktarılmıştı.

Macron'un görüşme teklifinin, yardımcıları aracılığıyla Ruhani'ye ulaştırıldığı aktarılan haberde, ayrıca güvenli bir odanın da hızlıca Ruhani-Trump telefon görüşmesi için ayarlandığı kaydedilmişti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ