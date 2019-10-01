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01 Ekim 2019 Salı 19:05:45 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 19:07:36

Ruhani, Trump ile telefon görüşmesini reddetmiş

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Birleşmiş Milletler Toplantısı sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ile olası bir telefon görüşmesini reddettiği öne sürüldü.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ile olası bir telefon görüşmesini reddettiği öne sürüldü.

New York Times'ta yer alan haberde, Trump ile Ruhani arasında Fransa'nın aracılığıyla son anda gündeme gelen olası bir telefon diplomasisinin, Ruhani'nin reddetmesiyle sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ruhani'nin kaldığı BM'nin karşısındaki Millennium Hilton New York One Hotel'i ziyaret ederek Trump ile telefon görüşmesi teklifini İran heyetine ilettiği belirtildi.

OTELDE TELEFON GÖRÜŞMESİ İÇİN GÜVENLİ ODA

Macron'un görüşme teklifinin, yardımcıları aracılığıyla Ruhani'ye ulaştırıldığı aktarılan haberde, ayrıca güvenli bir odanın da hızlıca Ruhani-Trump telefon görüşmesi için ayarlandığı kaydedildi.

Haberde, Trump'un telefon hattının diğer ucunda beklediği belirtilirken, Ruhani'nin odasından dışarı dahi çıkmadığı aktarıldı.

Ayrıca haberde, Ruhani'nin, iki lider arasındaki olası bir telefon görüşmesi sonrasında İran iç siyasetinde kendisine yönelik tepkilerden çekindiği vurgulandı.

"TRUMP, DIŞ POLİTİKADA BAŞARI HİKAYESİ ARIYOR"

Haberde görüşlerine yer verilen Washington merkezli siyasi risk danışmanlığı firması Avrasya Grubu Başkanı Cliff Kupchan, Trump'ın iç siyasetteki zor durumundan dolayı dış politikada bir başarı hikayesi aradığını belirterek, "Trump, dış politikada başarı hikayesi arıyor ama bulamıyor. Özellikle BM Genel Kurul haftasında Ukrayna ve Biden haberlerini dramatik bir şekilde Ruhani ile görüşme haberlerine çevirmek istedi." yorumunda bulundu.

Uluslararası Kriz Grubu'nda İran Program Direktörü Ali Vaez de, iç siyasi bedelinden dolayı Ruhani'nin Trump ile görüşme riskini göze alamayacağına işaret etti. Avez, Ruhani'nin yaptırımlar konusunda bir başarının ortaya çıkacağını bilmediği sürece risk almayacağını söyledi.

BM 74. Genel Kurul Toplantısı, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde gerçekleştirildi.

AA

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