08 Ocak 2020 Çarşamba 10:42:57 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 11:02:40
Ruhani: Siz Süleymani'nin elini kestiniz, biz de sizi bölgeden atacağız
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani canlı yayında yaptığı açıklamada ABD suikastıyla ilgili, "Siz Kasım Süleymani'nin elini kestiniz biz de sizi bölgeden atacağız" açıklamasında bulundu
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada, "Amerika Süleymani'nin elini kesebilir fakat İran buna bacağını keserek yanıt verecek" ifadelerini kullandı.
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