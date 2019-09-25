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25 Eylül 2019 Çarşamba 15:28:10 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 16:00:08

Ruhani, Müslüman katili İsrail'i "DEAŞ'a destek vermekle" suçladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Müslüman katili İsrail’i terör örgütü DEAŞ'a destek vermekle suçladı, bölgeye barışı getiren ülkeninse İran olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri için ABD’nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail’in eylemlerini ‘terörizm’ olarak nitelendirdi.

Fox News’tan Chris Wallace’a konuşan Ruhani, İsrail’in DEAŞ'a silah desteği sağladığını ve yaralı militanları tedavi ettiğini öne sürdü.

"KANIT GÖRMEK İSTER MİSİNİZ?"

“Yaralı DEAŞ savaşçılarını tedavi eden ve silahları onlar için ulaşılabilir kılan ülke İsrail’dir” diyen Hasan Ruhani, bu iddiasının Wallace tarafından sorgulanması üzerine ise, “Elbette, kuşkusuz, sizin şüpheniz mi var? Kanıt görmek ister misiniz?” ifadelerini kullandı.

Ruhani, şöyle devam etti; “İsrail hastanelerini ziyaret etmeli ve yaralı DEAŞ savaşçılarını, onlara nasıl bakıldığını görmelisiniz. DEAŞ savaşçılarından ele geçirilen silahları görmeli ve bunların İsrail yapımı olduğunu anlamalısınız.”

"ABD HALKI BİLSEYDİ, SESSİZ KALAMAZDI"

ABD basınının gerçekleri kamuoyundan gizlediğini ya da sadece belli kanallardan tek bir bakış açısını yansıtan haberleri sunduğunu belirten Ruhani, “Dürüst olmak gerekirse işte bu nedenle Amerikan halkı bölgemizdeki gerçekliğin farkında değil” dedi.

Washington’ı Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğünde yürütülen savaşa ekonomik destek vermekle de suçlayan Ruhani, “Eğer Amerikan halkı, kendi paraları ve silahlarıyla her gün bu kadar çok Yemenlinin suçsuz bir şekilde öldürüldüğünü bilseydi, sessiz kalamazlardı” ifadelerini kullandı.

İran ve İsrail arasındaki tansiyon, son haftalarda İsrail’in Suriye’de düzenlediği hava saldırıları nedeniyle yükseldi. İran’ı bölge için tehdit olarak gören İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl Tahran ile olan nükleer anlaşmadan çekilmesini de sevinçle karşılamıştı.

İran ve ABD arasındaki gerilim ise, Washington’ın İran’ı Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıdan sorumlu tutmasıyla artmıştı.

AA

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