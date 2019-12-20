  • Bist 100
    111136
  • Dolar
    5,9370
  • Euro
    6,5861
  • Altın
    282,4230
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Malezya Başbakanı Mahathir'den Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasasına sert tepki Malezya Başbakanı Mahathir'den Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasasına sert tepki
Rusya, YPG/PKK işgalindeki Tel Temr'e de yerleşti Rusya, YPG/PKK işgalindeki Tel Temr'e de yerleşti
Mircea Lucescu'ya sürpriz teklif Mircea Lucescu'ya sürpriz teklif
Son dakika... 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru tarihi belli oldu Son dakika... 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru tarihi belli oldu
Tel Abyadlı çocuklar sinemayla tanıştı Tel Abyadlı çocuklar sinemayla tanıştı
Malezya Dışişleri Bakanı'ndan Kuala Lumpur Zirvesi'ne yönelik eleştirilere sert tepki Malezya Dışişleri Bakanı'ndan Kuala Lumpur Zirvesi'ne yönelik eleştirilere sert tepki
Ruhani, Japonya'da Abe ile bir araya geldi Ruhani, Japonya'da Abe ile bir araya geldi
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Oğlunu boğarak öldürüp, intihar girişiminde bulunmuş Oğlunu boğarak öldürüp, intihar girişiminde bulunmuş
Erzurumspor'dan Beşiktaş eşleşmesine 'üşüyen bebek' paylaşımı Erzurumspor'dan Beşiktaş eşleşmesine 'üşüyen bebek' paylaşımı
MEB, Ankara'daki bir ilkokulda yaşanan skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlattı MEB, Ankara'daki bir ilkokulda yaşanan skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlattı
MEB, Ankara'daki bir ilkokulda yaşanan skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlattı MEB, Ankara'daki bir ilkokulda yaşanan skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlattı
Bolu Valisi'ndan açıklama: 83 attan 8'i karantinaya alındı Bolu Valisi'ndan açıklama: 83 attan 8'i karantinaya alındı
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin boğazını kesip üzerinden arabayla geçmişti! Kan donduran sözler! Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin boğazını kesip üzerinden arabayla geçmişti! Kan donduran sözler!
Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğenine para cezası Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğenine para cezası
Balat'taki taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi Balat'taki taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi
Üç konfederasyondan 'asgari ücret' açıklaması Üç konfederasyondan 'asgari ücret' açıklaması
Ahmet Gülhan: Beni ilk keşfeden Cahide Sonku oldu Ahmet Gülhan: Beni ilk keşfeden Cahide Sonku oldu
CSO 'Yeni Yıl Konseri'nde müzik ve dans şöleni sunacak CSO 'Yeni Yıl Konseri'nde müzik ve dans şöleni sunacak
Danla Bilic Japonlara benzemek için ameliyat oldu! Danla Bilic Japonlara benzemek için ameliyat oldu!
Almanya'dan ABD'ye sert çıkış: Geri adım atmayacağız Almanya'dan ABD'ye sert çıkış: Geri adım atmayacağız
Roberto Carlos: Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yeneceğinden eminim Roberto Carlos: Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yeneceğinden eminim
Google'a Türkiye'den sonra bir ceza da Fransa'dan Google'a Türkiye'den sonra bir ceza da Fransa'dan
Yeni Malatyasporlu Eren Tozlu 6 ay sahalarda uzak kalacak Yeni Malatyasporlu Eren Tozlu 6 ay sahalarda uzak kalacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Aralık 2019 Cuma 16:52:23 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 16:52:52

Ruhani, Japonya'da Abe ile bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Japonya ve diğer ülkelerin, 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın sürdürülmesi yönünde çaba göstermesini ümit ettiğini söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'yı ziyaret eden Ruhani, Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile bir araya geldi. 

Ruhani, Abe ile görüşmesinin basına açık bölümünde "Nükleer anlaşma İran için son derece önemli. Bu nedenle ABD'nin (anlaşmadan) tek taraflı ve yersiz çekilmesini güçlü bir şekilde kınıyoruz. Japonya'nın ve dünyada diğer ülkelerin, anlaşmanın sürdürülmesi yönünde çaba göstermesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Japonya Başbakanı Abe de ülkesinin Orta Doğu'da gerilimin azaltılmasına yardımcı olmayı ümit ettiğini belirtirken, İran'ın barış ve istikrar için "yapıcı" rol oynaması ve nükleer anlaşmaya tam anlamıyla uyması çağrısında bulundu.

Hasan Ruhani, 19 yıl sonra Japonya'yı ziyaret eden ilk İran cumhurbaşkanı oldu. Japonya'yı son olarak İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, Ekim 2000'de ziyaret etmişti.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, ay başında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Japonya'yı ziyaret edebileceğini açıklayarak Orta Doğu'da tansiyonun düşürülmesi ve istikrarın sağlanması için tüm diplomatik girişimlerini sürdüreceklerini söylemişti. Abe, ABD ile İran arasında uluslararası toplumdan da beklendiği gibi arabulucu olarak hizmet etmek istediklerini bildirmişti.

ABD yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran, anlaşmanın tarafı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ve Almanya'dan mutabakatın korunmasını istemiş ancak beklentisi karşılanmamıştı. Bunun üzerine Tahran yönetimi, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma kararı almış, son olarak Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmada verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle dördüncü adım olarak Kum kentinde bulunan Fordo Nükleer Tesisi'ndeki 1044 santrifüje gaz enjekte etmeye başlanacağını açıklamıştı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ