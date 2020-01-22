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22 Ocak 2020 Çarşamba 14:51:13 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 14:54:06

Ruhani: İran hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, anlaşma olsun ya da olmasın İran'ın hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacağını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Nükleer anlaşmaya hala bağlıyız, attığımız adımlar geri döndürülebilir. İran, nükleer anlaşma olsun ya da olmasın hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacak" diye konuştu.

Ruhani, halkın, 21 Şubat'ta yapılacak genel seçimin sağlıklı, güvenli ve rekabet içinde geçtiğine inanması için çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada 21 Şubat'ta yapılacak milletvekilliği seçimiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Milli kudretin kültürel, ekonomik, siyasi ayaklar ve güvenlik alanından meydana geldiğini ve bu 4 gücün birbiriyle ilişki içinde olması gerektiğine işaret eden Ruhani, bunların birbirinden ayrılabileceğini düşünenlerin dünyanın stratejik meselelerini anlamadığını savundu.

Ruhani, bir siyasi cenahın ya da kavmin rızasının temin edilmesinin ülkeyi bir yere taşımayacağını ifade ederek, "Halkın genelinin rızasını göz önünde bulundurmalıyız. Siyasi güç olmadan ekonomik açıdan da güçlenemeyiz. Halk, seçimin sağlıklı, güvenli ve rekabet içinde geçtiğine inanmalıdır." görüşlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı, sahip oldukları güçle uyumsuz adım atanların, söylemleriyle gerginliklere sebep olanların ve çıkardıkları yasalarla mali konularda sorun yaşanmasına neden olanların halka hesap vermesi gerektiğini savundu.

Ruhani, ayrıca petrol dışı ihracattan elde edilen 20 milyar doların Merkez Bankasına yatırıldığını ve bu alandaki gelirin arttığını kaydetti.

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