Ruhani açık açık ABD'yi tehdit etti: Çok daha fazlasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle artan Washington-Tahran hattında gerginliği daha da ileri taşıyacak bir açıklama geldi.

"ÇOK DAHA FAZLA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMA SAHİBİZ"



Bugün itibariyle nükleer projelerinde herhangi bir kısıtlama olmadığını söylenen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan önceki dönemlerden bile çok daha fazla zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu açıkladı.

"İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"



ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildikten sonra yaptırımlarla İran'ın üzerindeki baskı arttırdığını belirten Ruhani, "Ancak ilerlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İran lideri, Washington yönetimiyle diyaloğun "zor" ama hala "mümkün" olduğunu dile getirdi.