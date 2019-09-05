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05 Eylül 2019 Perşembe 20:24:13 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 20:28:23

Rötar yapacağını öğrenen yolcu, uçağı kendi uçurdu

Uçağı rötar yapan bir adam, gecikmenin sebebini öğrenince pilot kabinine geçti. Mesai dışında bir pilot olduğu öğrenilen yolcu, easyJet’in Manchester-Alicante uçuşunu gerçekleştirdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Manchester Evening News’te yer alan habere göre, pilotun geç kalmasından dolayı uçağın iki saatlik bir rötar yapacağını öğrenen bir adam, pilot kabinine girerek uçağın Manchester-Alicante uçuşunu gerçekleştirdi.

Michael Bradley isimli yolcunun mesai dışında bir pilot olduğu belirtilirken, uçuştan önce havayolu firması easyJet’i arayarak, “Terminalde hiçbir şey yapmadan bekliyorum. Lisansım ve kimliğim yanımda. Tatile gitmek için öylece bekliyorum. Eğer yardıma ihtiyacınız varsa, ben hazırım.” dediği bildirildi.

Görev dışındaki pilotun daha sonra yolcuları da bilgilendirerek pilot kabinine girdiği ve uçağı güvenle Alicante’ye götürdüğü öğrenildi.

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