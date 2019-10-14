14 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 22:20:10
Ronaldo'ya büyük vefa
Efsane futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ismi, daha uzun yıllar boyunca futbol dünyasında yaşayacak.
’GURUR DUYARIZ’
Başarılı golcünün futbola başladığı kulüp olan Sporting Lizbon'un başkanı Frederico Varandas, Jose Alvalade Stadı’nın ismini Cristiano Ronaldo olarak değiştirmeyi düşündüklerini açıklayarak, “Bu değişiklikten gurur duyacağız” dedi.
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