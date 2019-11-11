Romanya'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Romanya Seçim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, cumhurbaşkanı seçiminde 14 aday yarıştı. 18 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, seçimlere katılım yüzde 47 oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, ilk turda, seçimin en güçlü iki ismi Ulusal Liberal Parti (PNL) adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Klaus İohannis yüzde 39 oy, Sosyal Demokrat Partinin adayı Viorica Dancila ise yüzde 22,5 oy aldı.

Seçimde yarışan hiçbir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli olan yüzde 50+1'i oy oranını yakalamaması nedeniyle 24 Kasım'da halk ikinci defa sandık başına gidecek.

(AA)