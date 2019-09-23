Romantik trajedi

ABD’nin Louisiana eyaletinde yaşayan Steven Weber ve kız arkadaşı Kenesha Antoine, Tanzanya’nın Pemba Adası’na tatile gitti. Weber, kız arkadaşına unutulmaz bir evlilik teklifinde bulunmak için sualtına inşa edilmiş odalardan birini kiraladı.

Nefesi tükendi

Ardından suya giren genç adam, odanın penceresinden plastik kılıf içindeki bir notu kız arkadaşına gösterdi ve cebinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifinde bulundu. Ancak romantik bir sürpriz yapmak isterken tüm nefesi tükenen adam, bir daha su yüzüne çıkamadı.

En kötü günüm

Genç kadın, sevgilisinin ölümünü Facebook’tan “Sudan asla çıkamadın, bu yüzden cevabımı asla duyamadın. ‘Evet! Evet! Milyonlarca kez, evet’ Hayatımızın en güzel günü en kötüsüne dönüştü” sözleriyle duyurdu. Antoine’a başsağlığı mesajı yağdı.