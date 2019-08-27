Roma Adana gibi yanacak
Yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa’da önümüzdeki yıllarda hava sıcaklığı ortalaması 4 derece artacak. İtalya’nın başkenti Roma’da sıcaklık, Adana ile aynı olacak.
KUZEYDEKi KENTLER iÇiN ALARM
İsviçre’nin Zürih kentinde, ‘Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü’nde iklim değişikliği üzerine araştırmalar yapan bilim insanları, artan sıcaklara ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Sonuçlara göre, Avrupa’da önümüzdeki yıllarda yaz mevsimi, şimdikinden çok daha sıcak geçecek. Kıtadaki ortalama sıcaklık 4 derece artış gösterecek. Artan hava sıcaklığı en çok kuzeydeki şehirleri etkileyecek. Kuzeydeki şehirlerin sıcaklıkları, güneylerindeki kentlerin değerlerine yakın bir seviyeye ulaşacak.
2050 YILINDA ULAŞILACAK
Araştırma sonuçlarının yayınlandığı sitede, değişecek sıcaklıklara ilişkin şehirler arasındaki karşılaştırmalara yer verildi. Buna göre, 2050 itibariyle, Roma’nın ikliminin bugünkü Adana iklimine çok benzeyeceği belirtildi. En sıcak ayının sıcaklığının 5,3, yıllık ortalama sıcaklığının ise 2,6 derece artacağı ifade edildi. Konum itibarıyla kuzeyde bulunan Paris de iklim değişikliğinden etkilenecek. Hava sıcaklığı Avustralya’nın başkenti Canberra seviyesine yükselecek.
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