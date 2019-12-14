Robot askerlere bir adım daha

40 kilo ağırlığındaki iskelet robot, tek şarjla bir saat boyunca kullanılabilecek. 10 milyon yene (yaklaşık 535 bin TL) satılacak olan robotu kullanmak isteyen kişiler, satış öncesi özel bir eğitimden geçirilecek. Yetkililer, şimdilik eğlence sektörü için hizmet verecek olan bu teknolojinin, ileride insanlar tarafından yapılamayan, ağır fiziksel güç isteyen görevlerde de kullanılabileceğini söyledi.