14 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 02:02:05
Robot askerlere bir adım daha
Japonya'daki bir teknoloji firması tarafından üretilen, kullanıcısını 2.5 metrelik robota dönüştüren Skeletonics Arrive isimli robot, Tokyo’da görücüye çıktı.
40 kilo ağırlığındaki iskelet robot, tek şarjla bir saat boyunca kullanılabilecek. 10 milyon yene (yaklaşık 535 bin TL) satılacak olan robotu kullanmak isteyen kişiler, satış öncesi özel bir eğitimden geçirilecek. Yetkililer, şimdilik eğlence sektörü için hizmet verecek olan bu teknolojinin, ileride insanlar tarafından yapılamayan, ağır fiziksel güç isteyen görevlerde de kullanılabileceğini söyledi.
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