Robocop fiyaskosu

POLİSLERİ ARAMADI

Huntington Park’ta ilk devriyesine geçen haziranda çıkan Robocop isimli polis robot, resmi olarak polis teşkilatına da kabul edilmişti. 360 derece dönebilen başlığı sayesinde görüntü ve ses kaydı alan robotun, acil durumlarda polise haber vermesi gerekiyordu. Ancak veremedi. Bölgede çıkan bir kavganın görgü tanığı hemen robotun üstündeki ‘polis’ butonuna bastı. Ancak Robocop yardım çağırmak yerine kadına 'Kenara çekil' dedi. Robotoun hiçbir şey yapmadığını söyleyen kadın, “Ben düğmeye bastım, o öttü, ben bastım, o öttü” dedi.