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18 Eylül 2019 Çarşamba 17:22:28 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:23:56

Riyad, ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katıldı

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıların adından Riyad yönetimi ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katılma kararı aldığını duyurdu.

Suudi Arabistan haber resmi ajansı SPA'nın Savunma Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Riyad yönetiminin uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katılma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, koalisyonun hedefinin ''ticari gemiler başta olmak üzere uluslararası ticaret için güvenliğin temin edilerek müttefik ülkelerin çıkarlarının korunması'' olduğu ifade edildi.

Koalisyonun görev yerinin Hürmüz Boğazı, Bab'ul Mendeb, Umman Denizi ve Basra Körfezi olduğuna işaret edilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın, deniz güvenliğine yönelik tehlikelerin bertaraf edilmesi için bölgesel ve uluslararası düzeyde atılan adımlara destek esası temelinde koalisyona katılma kararı aldığı kaydedildi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, 9 Temmuz'da, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla ABD'ye ait bir insanız hava aracını düşürmesi ve birkaç gemiye yönelik saldırıların gerçekleştirilmesinin ardından ilk kez uluslararası deniz güvenliği koalisyonundan söz etmişti.

Ana karargahı Bahreyn'de kurulan koalisyona ABD'nin yanı sıra, İngiltere, Avusturalya, İsrail ve Bahreyn gibi ülkeler katıldıklarını duyurmuştu.

Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken Yemen'deki Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise ismi belirtilmeyen bir ABD'li yetkilinin, "İran'ın Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıları topraklarından ateşlediği seyir füzeleri ve 20'yi aşkın SİHA ile gerçekleştirdiğine" yönelik iddialarını, "ABD'li yetkililerin İran'a karşı 'azami yalan' politikası doğrultusunda ortaya attıkları bu iddialar, temelsizdir ve kabul edilemez." sözleriyle reddetmişti.

(AA)

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