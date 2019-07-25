Reuters: Fransa Türkiye'nin güney sınırına füze savunma sistemi yerleştirecek
Merkezi Londra’da bulunan Reuters, Fransa'nın, Türkiye'nin güney sınırına füze savunma sistemi yerleştireceğini iddia etti.
Reuters, Fransa'nın, Türkiye'nin güney sınırına füze savunma sistemi yerleştireceğini iddia etti.
Reuters haber ajansının askeri yetkililere dayandırdığı habere göre Fransa, Türkiye'nin güney sınırına Eurosam Samp-T füze savunma sistemi yerleştirecek.
Türk askeri yetkililerden alınan bilgilere dayandırılan haberde, Fransa-İtalya ortaklığında üretilen Eurosam füze savunma sisteminden 1 bataryanın sınır hattına yerleştirileceği belirtilirken, konuyla ilgili başka detaya yer verilmedi.
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