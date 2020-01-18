18 Ocak 2020 Cumartesi 13:17:35 | Son Güncelleme: 18 Ocak 2020 Cumartesi 13:26:06
Reuters duyurdu! Somali'de Türk müteahhitleri hedef aldılar
Reuters, Somali'de bombalı araçlar düzenlenen saldırıda Türk müteahhitlerin hedef alındığını duyurdu.
Türkiye'nin Somali Büyükelçisi, "Ölü bilgisi yok, yaralılar var" ifadelerini kullandı!
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