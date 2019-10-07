Reuters: ABD güçleri Türkiye sınırından çekiliyor!

Reuters'te yer alan habere göre, ABD birliklerinin, Türkiye'nin hedefinde olan terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerden çekilmeye başladıkları bildirildi.

Beyaz Saray'ın Türkiye'nin çok kısa sürede Suriye'de operasyon yapacağı açıklamasının ardından bölgede bulunan ABD askerleri ile koalisyona bağlı askerler Türkiye'nin operasyon yapacağı bölgelerden olduğu bilinen Tel Abyad ile Rasul Ayn bölgesinden çekilmeye başladı.

Düne kadar sınırda devriye turları atan ABD askerlerinin, Tel Abyad güneyinde yer alan Ayn İssa bölgesine çekildikleri öğrenildi. 20 zırhlı araçtan oluşan ABD konvoyu geniş güvenlik önlemleri altında Ayn İssa'daki askeri üslerine konuşlandı.