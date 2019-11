Rekorlar kraliçesi

ZİRVEDEN İNMİYOR

Dünyaca ünlü yıldız Mariah Carey, 1994 yılında çıkardığı All I Want For Christmas Is You adlı hit şarkısıyla, “Müzik listelerinde en üst sıralara çıkan solo şarkıcı”, “Spotify'da 24 saat içinde en çok dinlenen Noel şarkısı”, “İngiltere'de en çok dinlenen 10 şarkı listelerinde en fazla kalan şarkı” rekorlarının sahibi oldu. 2020 Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren Carey, mutluluğunu hayranlarına duyurdu. Instagram hesabından haberi paylaşan sanatçı, “Guinness Dünya Rekorları’na, beni 2020 kitabında 3 rekorla onurlandırdığı için çok teşekkür ederim” notunu yazdı.