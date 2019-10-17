Reklamdan servet kazandılar 

GÖNDERİ BAŞINA 900 BİN EURO

Sosyal medyada ünlü markaların tanıtımını yaparak gelir elde etmek, son yıllarda meslek haline dönüştü. Milyonlarca takipçisi olan birçok ünlü de, bu yolla bu yolla servetine servet katmaya devam ediyor. İngiltere merkezli bir araştırma şirketinin verilerine göre, Juventus’un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 2019 yılında, Instagram hesabından 34 sponsorlu paylaşım yaparak 44 milyon euro (287 milyon lira) kazandı. 34 yaşındaki Portekizli yıldız, gönderi başına 900 bin euro aldı.

BECKHAM HÂLÂ GÖZDE

Ronaldo’nun her alanda rekabet halinde olduğu Arjantinli futbolcu Lionel Messi ise meslektaşına yenildi. Barcelona’nın efsane ismi Messi, 21 milyon euro (137 milyon lira) kazanç elde etti. Eski İngiliz futbolcu David Beckham ise 10 milyon euro kazanarak üçüncülüğe yerleşti. İlk 5'te yer alan diğer futbolcular, 7 milyon euro’yla Neymar, 4.5 milyon euro’yla Zlatan Ibrahimovic oldu. Öte yandan ünlü model Kendall Jenner ve şarkıcı Selena Gomez de listede ilk 20’ye yerleşen ünlüler oldu.