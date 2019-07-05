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05 Temmuz 2019 Cuma 13:06:53 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:07:34

Rejim İdlib'e saldırılarında ağır kayıplar verdi

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarına karşı düzenledikleri operasyonlarda son 2 ayda en az 900 rejim gücünü etkisiz hale getirdi.

Askeri muhalifler ve Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, rejim güçlerinin saldırılarına karşı düzenledikleri operasyonlarda, son iki ayda İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde en az 900 rejim gücünü etkisiz hale getirdi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altındaki Nasır Ordusu sözcüsü Muhammed Raşit AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin İdlib ve Hama kırsalında sürekli ilerleme çabasında olduğunu ancak askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların başarılı şekilde karşı koyduğunu söyledi.

Raşit, "Rejimin ilerlemesi, Tel Meleh ile Cubbeyin gibi stratejik noktaları geri almamız neticesinde durdu. Diğer yandan Hama'nın kuzey ve batı kırsalında bölgenin ova olması nedeniyle sızma ve beklenmeyen eksenlerde vur kaç operasyonları düzenledik. Bu taktikle her defasında rejime büyük kayıplar verdirdik." dedi.

Son iki aydaki operasyonlarda, 150'si rütbeli en az 900 rejimi gücünün öldürüldüğünü belirten Raşit, bin 700'den fazla rejim askerinin yaralandığını aktardı.

Raşit, mayıs ayından bugüne kadar Esed rejime ait 24 tank, 9 personel taşıyıcı, bir çok zırhlı araç, 10 tanksavar rampası, 24 top ve 2 iş makinesini imha ettiklerini ve İran destekli terörist gruplara ait 4 adet "Ebabil 3 ve 4" isimli insansız hava aracını düşürdüklerini kaydetti.

Rejim güçlerinin kayıplarının daha fazla olduğu, bu rakamların yalnızca kimliği tespit edilebilenlerden oluştuğu öğrenildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran arasında düzenlediği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurdu.

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı gruplar, mayıs ayında rejim güçlerinin ilerleyişini durdurmak için operasyon başlatmıştı.

(AA)

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