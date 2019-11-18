Rasulayn'da hastane mutluluğu

TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında güvenliğin sağlandığı Rasulayn ilçesindeki hastanede onarım çalışmaları tamamlandı. Bodrum katına tünel kazılan, birçok odasına el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirilen ve sözde karargâh haline getirilen hastanede, ilk önce güvenlik güçlerince yapılan tarama faaliyetleri sonucunda EYP’ler etkisiz hale getirildi, tüneller kapatıldı.

KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Daha sonra devreye giren Sağlık Bakanlığı, hummalı şekilde tadilatı gerçekleştirerek, bölgenin acil ihtiyacı hastaneyi hizmete hazır hale getirdi. Bakanlığın özveriyle görev yapan kadın doğum, acil ve çocuk poliklinikleri personeli, Suriyeli hastalara şifa dağıtmaya başladı. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rasulayn Hastanesi’nin büyük ve geniş bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

İLAÇLAR ÜCRETSİZ VERİLİYOR

Hastanenin kısa sürede 24 saat hizmet verebilecek duruma getirileceğini bildiren Erkuş, şöyle devam etti: “Sağlık Bakanlığı talimatıyla bakım ve onarım çalışması yapılan Rasulayn Hastanesi hizmete girdi. Şu anda poliklinikler kurduk. Kadın doğum, çocuk ve acil servis poliklinikleri hizmet veremeye başladı. Hastanemizi şu an 12 yataklı hizmete sunduk. Yatması gereken hastalar kısa süreli müşahede altında tutulabiliyor. Ultrason hizmeti veriyoruz, laboratuar hizmetleri veriyoruz. Röntgen, eczane hizmeti veriyoruz. İlaçlar, reçetelerle ücretsiz veriliyor.”