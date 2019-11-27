Rahibenin aşkı manastır kapattırdı

YÖNETİM İSTİFA İSTEDİ

Uzun yıllar kapalı kaldıktan sonra 2015’te restore edilen yapı, yeniden açılmıştı. Ancak manastıra hayat veren ve din turizmine kazandıran başrahibe Maria Teresa Saccente, kasabadan bir kişiye aşık olduğunu açıklayınca işler değişti. Rahibelerin evlenmesi yasak olduğundan, manastır yönetimi işi bırakmasını söyledi. Saccente’nin yerine bakacak 3 kişiden birinin 80, diğer ikisinin de acemi olduğunu söyleyen yetkililer, işlerin yürütülmesinin mümkün olmayacağını ve manastırın kapatılacağını açıkladı.