Radyoaktif hediye

ALARMA TAKILDI

Disk şeklindeki altın renkli kolye, Dalian Havaalanı’ndaki güvenlik noktasında alarma takıldı. Yapılan incelemede, kolyenin, uzun süre maruz kalındığı takdirde kansere yol açan radyoaktif uranyum taşı olduğu tespit edildi. Taşa yetkililer tarafından el konulurken, Çinli çift, bir gezi esnasında kızlarına uğur getirmesi için bu kolyeyi aldıklarını ve yaşananlardan dolayı çok şaşkın olduklarını söyledi. Ayrıca radyoaktif kolyenin, kızın 3 aydır süren kronik burun kanamasıyla da bağlantılı olduğu belirlendi.