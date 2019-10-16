Putin'in Suriye temsilcisinden hadsiz açıklama: Türk askerlerin Suriye topraklarında daimi varlığına karşıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Barış Pınarı Harekatı tamamlandıktan sonra askerleri Suriye’nin kuzeyinden çekme niyetinde olduğunu söylediğini belirtti.

Lavrentyev, bugünkü basın toplantısında, "Erdoğan aslında operasyon yapacakları, amacının, onun anlayışına göre terörist olan gruplara karşı mücadele olduğu konusunda herkesi uyarmıştı. Dolayısıyla bu görev yerine getirilince Türk askerler Suriye’nin kuzeyinden çıkarılacak" dedi.

Rus diplomat, Suriye’nin Türkiye sınırında sadece Suriye askerlerinin bulunması gerektiği, bunun Suriye topraklarından Türkiye yönelik düzenlenen saldırılara karşı en iyi garanti olacağı yönündeki Rusya’nın duruşunu da hatırlattı.

''TÜRKİYE'NİN KALICI VARLIĞINA KARŞIYIZ''

"Kürtler, Suriye hükümet ordusunun belli bölgelere girmesini kabul etti" diyen Lavrentyev, bunun, Kürt güçler ve Şam arasındaki görüşmelerden çıkan temel anlaşmanın olduğunu kaydetti.

Suriye hükümet ordusunun Menbiç’e girdiğini hatırlatan Rus diplomat, Suriye’nin kuzeyinde Şam’ın kontrolündeki arazilerin genişletilmesini konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Ayrıca TSK’ya, PKK ile mücadele amacıyla Suriye topraklarına 5 kilometre derinliğine girmesine izin veren 1998 Adana Anlaşması’nı hatırlatan Lavrentyev, "Bu anlaşmaya göre TSK, Suriye’ye girebilir ama orada daimi olarak kalamaz. Biz, Türk askerlerin Suriye topraklarında daimi varlığına karşıyız" ifadelerini kullandı.