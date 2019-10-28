Putin'in kartvizitine 2 milyon ruble

EN POPÜLER İLAN OLDU

St. Petersburg’da yaşayan bir gencin internete koyduğu ilan, Rusya’da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Genç, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1991-1996 yılları arasında Petersburg Belediyesi’nde, dış ilişkiler komitesi başkanıyken babasına verdiği kartviziti, 2 milyon ruble’ye (180 bin TL) satışa çıkardı. İlan bilgilerine, “Vladimir Putin, kartviziti babama komite başkanı olduğu dönemde verdi. 20 yıldan fazla süredir kart bizde. Kalitesi iyi” diye not düştü. Satışa çıkan kartvizit şu ana kadar talip çıkmasa da en popüler ilanlar arasında bulunuyor.