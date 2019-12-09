Putin'in dünyayı karanlığa gömebilecek 'düğmesi' ilk kez görüntülendi!

Zvezda televizyonundaki bir programda Rusya’nın stratejik nükleer füzelerinin kumanda düğmesinin bulunduğu nükleer çanta ilk kez gösterildi.

TAHMİN EDİLEN RENKTE DEĞİL

‘Voennaya Priyomka’ isimli programın sunucusu Aleksey Yegorov’un anlattığı çantanın içindeki ana fırlatma düğmesi genellikle tahmin edildiği gibi kırmızı değil, beyaz renkte.

Yegorov, “Tam da bu çanta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 saat çevresinde bulunan bir subaydaydı. Bavulda bulunanlar arasında ayrı bir bellek kartı var” dedi.

Yegorov, 50 yıllık olsa da çantanın ilk kez televizyonda gösterildiğini vurguladı.

HER ZAMAN PUTİN'İN YANINDA TAŞINIYOR

Sputnik'in aktardığına göre, ​Komsomolskaya Pravda (KP) gazetesi de çantanın her zaman Putin’in yanında taşındığına ve ‘1 numaralı düğme’ olarak da adlandırıldığına dikkat çekti. KP’ye göre, çantadaki kırmızı düğme füzenin fırlatma işlemini, gri düğme ise tüm talimatları iptal ediyor. Çantadaki rakamlarla sıralanmış beyaz düğmelerin de kara, hava ve donanma nükleer kuvvetlerini harekete geçirmek için olduğu tahmin ediliyor.

ANİ YANIT İÇİN GARANTİ SAĞLIYOR

KP’nin tahminlerine göre, çantadaki yeşil düğme de aynı çantanın diğer ikisinden sinyal gelip gelmediğini kontrol amaçlı. Nitekim bu çantadan biri devlet başkanında, biri savunma bakanında biri de genelkurmay başkanında olmak üzere üç adet bulunuyor. Nükleer füze atılması için en az iki çantanın çalışması gerekiyor. Bu durum yanlışlıkla füze fırlatılmasına karşı, çantanın sahiplerinden birinin uzakta olması ve düşman füzesine karşı ani yanıt verilmesi için garanti sağlıyor.