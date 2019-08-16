16 Ağustos 2019 Cuma 16:35:40 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:36:57
Putin'den uçağı tarlaya indiren pilotlara 'Cesaret Ödülü'
Martı sürüsüne çarpan uçağı başarılı bir şekilde mısır tarlasına indiren 2 pilot, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından ödüllendirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıdan sonra açıklama yaparken, "Jukovski Uluslararası Havaalanı´nın yakınlarına acil iniş yapan pilotlara `Cesaret Ödülü´ verilmesi ile ilgili bir kararname imzaladım" dedi.
(DHA)
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