Putin'den uçağı tarlaya indiren pilotlara 'Cesaret Ödülü'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıdan sonra açıklama yaparken, "Jukovski Uluslararası Havaalanı´nın yakınlarına acil iniş yapan pilotlara `Cesaret Ödülü´ verilmesi ile ilgili bir kararname imzaladım" dedi.

(DHA)