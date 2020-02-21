Putin'den, Macron ve Merkel'e İdlib cevabı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önce Almanya Başbakanı Angela Merkel ile, ardından ise Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

MUHALİFLERE "TERÖRİST" DİYOR

Görüşmelerde Putin'in Suriye'deki gelişmeleri muhataplarına aktardığı ifade edilirken, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ile ilgili Macron ve Merkel'e verdiği mesajlarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Kremlin'in açıklamasında Putin'in liderlere, İdlib bölgesinde terörist grupların sivil halka saldırısı sonucunda çözüme dair durumun kötüleştiğini ve sorunun çözülmesi gerektiğini söylediği vurgulandı.

İHA