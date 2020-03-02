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02 Mart 2020 Pazartesi 09:50:13 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 10:27:23

Putin'den flaş İdlib ve Türkiye açıklaması: Rusya'nın kimseyle savaşa girmeye niyeti yok

Açıklamayı bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı. TASS Haber Ajansı'na konuşan Putin, "Rusya'nın kimseyle savaşa girmeye niyeti yok" ifadelerini kullandı. İdlib'deki alçak saldırının ardından Türkiye rejim hedeflerini yerlebir ederken, dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmeye odaklandı. Erdoğan ve Putin 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşecek.

İdlib'den son dakika haberleri art arda gelirken, bir flaş açıklama da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Putin yaptığı son dakika açıklamasında, "Rusya'nın kimseyle savaşa girmeye niyeti yok" dedi. Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin 5 Mart'ta Moskova'da görüşecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın hiçbir ülke ile savaşa girme niyetinin olmadığını söyledi.

Rus basınında muhabirlerin sorularını cevaplayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşanan gerilimin ardından önemli açıklamalarda bulundu. “Kimseyle savaşa girme gibi bir niyetimiz yok” ifadelerini kullanan Putin, Rusya'nın savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını söyledi.

İdlib'deki alçak saldırının ardından Türkiye rejim hedeflerini yerlebir ederken, dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmeye odaklandı. Erdoğan ve Putin 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşecek.

"PUTİN'E ÇEKİLİN ARADAN DEDİM"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kalleş saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktarmıştı. Erdoğan, "Putin'e çekilin aradan, bizi Esed rejimi ile baş başa bırakın. Sen üs kuruyorsan kur, ama bu duruma karışma" ifadelerini kullanmıştı.

2 BİN 212 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında birçok kritik noktayı vururken, rejimin hedefleri kullanılamaz hale geldi. Üsler ve kimyasal tesisler de TSK'nın hedefinde yer aldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı son bilgiye göre; 2 bin 212 rejim askeri öldürüldü.

 

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