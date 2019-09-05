Putin'den daha büyük bir G7 için Türkiye önerisi!
Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın G7'ye dönme gündemiyle alakalı olarak içerisinde Türkiye, Hindistan ve Çin'in de yer alacağı G7'ye benzer daha geniş bir grup kurulabileceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın G7 ile iş birliğine açık olduğunu belirterek, "Türkiye S-400 aldıktan sonra hava savunmasını güçlendirdi. Çin ve Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası ve bölgedeki rolü çerçevesinde böyle bir formatta (G7) bulunması uygun olacaktır." dedi.
Putin, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu kapsamında G7 ile Rusya arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.
G7'nin hala faydalı bir format olduğunu kaydeden Putin, "Ancak Çin ve Hindistan'ın olmadığı bir uluslararası bir organizasyonun verimli olabileceğini düşünmüyorum." diye konuştu.
Konuya ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüştüğünü aktaran Putin, "Erdoğan, bana G7 etrafında dönen konularla ilgili Türkiye'nin bu formatta olmasını neden gündeme getirmediğimi sordu. Türkiye S-400 aldıktan sonra hava savunmasını güçlendirdi. Çin ve Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası ve bölgedeki rolü çerçevesinde böyle bir formatta bulunması uygun olacaktır." ifadelerini kullandı.
Çok kutuplu bir dünyayı desteklediklerini vurgulayan Putin, Batı'nın liderliğinin sona erdiğini söyledi.
AA
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