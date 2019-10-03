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03 Ekim 2019 Perşembe 23:42:39 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 23:45:56

Putin'den 'Astana formatı ortaklarıyla Suriye'de siyasi süreci başlattık' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteğiyle Astana formatı ortaklarıyla Suriye'de siyasi süreci başlatmayı başardıklarını söyledi.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısına, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte katıldı.

Putin, burada yaptığı konuşmada, Suriye konusuna değinerek, ülkenin birkaç sene içerisinde teröristlerden temizlendiğini ve şiddet seviyesinin büyük ölçüde düştüğünü söyledi.

Suriye meselesinin, bölgesel krizlerinin çözümü konusunda örnek olabileceğine dikkati çeken Putin, "BM'nin desteğiyle Astana formatı ortaklarla Suriye'de siyasi süreci başlatmayı başardık. İran, Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Orta Doğu ülkeleri ve ABD ile güçlü temas kurabildik." şeklinde konuştu.

Putin, "Suriye meselesi konusunda, uluslararası hukuk ve ülkenin egemenliğine saygı göstererek, halkın güvenliğini düşünerek, ortaklarımızla birçok şey yapabildik. Asya dahil olmak üzere, dünyadaki diğer sorunların da aynı yaklaşımlarla çözülebileceğinden eminim." dedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da Filistin meselesine değinerek, Filistin ile İsrail arasındaki anlaşmazlığa son vermenin tek yolunun "iki devletli çözüm" olduğunun altını çizdi.

Kudüs'ün Müslüman ve Hıristiyanlar için önemine işaret eden Abdullah, Kudüs’ün geleceğinden endişeliyiz. Bütün ülkeler, Kudüs’ün barış kenti olarak korunmasından sorumludur." ifadesini kullandı.

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü

Rusya'da ve yurt dışında entelektüel potansiyele sahip bir organizasyon olarak değerlendirilen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün çalışmalarına bugüne kadar dünyanın 71 ülkesinden binden fazla uluslararası bilim topluluğundan temsilciler katıldı.

Son yıllarda Rusya'dan ve diğer ülkelerden pek çok önde gelen politikacı da konferanslarda konuşma yapmaya başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geleneksel olarak Valday Kulübü'nün yıllık toplantılarında katılımcılarla bir araya geliyor.

Dünyadaki krizleri aşacak çözümler geliştirmek için küresel entelektüel seçkinlerin güçlendirilmesi kulübün temel amacı olarak nitelendiriliyor.

(AA)

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