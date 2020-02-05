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05 Şubat 2020 Çarşamba 16:34:41 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 16:36:52

Putin'den ABD'ye açık mesaj: Dünyada barış ve güvenlik Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere bağlı

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bölgesel çatışmalar çoğalıyor, terörizm ve aşırıcılık tehditleri artıyor, silah kontrol sistemi çöküyor. Küresel ekonomi de istikrarsız durumda bulunuyor. Dünyadaki barış ve güvenlik, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin durumuna bağlı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede göreve başlayan 23 ülkenin büyükelçisini Kremlin Sarayı’nda kabul etti. Törene katılan büyükelçiler, Putin'e güven mektubu sundu.

Putin, burada yaptığı konuşmada, dünyadaki durumun tehlikeli olduğuna dikkati çekerek "Bölgesel çatışmalar çoğalıyor, terörizm ve aşırıcılık tehditleri artıyor, silah kontrol sistemi çöküyor. Küresel ekonomi de istikrarsız durumda bulunuyor." dedi.

Rusya-ABD ilişkilerini değerlendiren Putin, "Dünyadaki barış ve güvenlik, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin durumuna bağlı." ifadelerini kullandı.

Rusya lideri, ABD ile silah kontrolü, terörizmle mücadele, bölgesel krizlerin çözümü gibi konularda kapsamlı diyalog kurmaya hazır olduklarını dile getirdi.

İran nükleer anlaşmasının önemine de işaret eden Putin, "Rusya, bu anlaşmanın korunması için çaba göstermeye devam edecek." şeklinde konuştu.

Dünyanın yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Putin, Çin'e bu konuda yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti.

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